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نشطاء سعوديون ينشرون صورا جديدة لمنفذ حادث فلوريدا ويعبرون عن إدانتهم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر نشطاء سعوديون على موقع التواصل الاجتماعى تويتر للطالب السعودى الذى يدعى محمد سعيد الشمرانى منفذ حادث فلوريدا والذى أطلق النار فى قاعدة بنساكولا الجوية التابعة لسلاح البحرية فى ولاية فلوريدا الأمريكية، وقتل 4 أشخاص.

كما عبر النشطاء عن حزنهم وألمهم للحادث المروع وعن رفضهم لمثل هذا الحوادث بهشتاج #مجرم_فلوريدا_لايمثلنا، وكتب سعودى: "هكذا ترد الجميل يا محمد سعيد الشمرانى لأهلك و وطنك و حكومتك اللي بعثتك عشان ترجع طيار وينرفع فيك الرأس ... ماذا جنيت؟ و بماذا ستعود ؟..."

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وهاجم سعوديون البيان الذى نشره الشمرى على تويتر يقول فيه "أنا ضد الشر، وأمريكا عموما تحولت إلى دولة شر"، مضيفا: "أنا لست ضدكم لأنكم فقط من الأمريكيين، أنا لا أكرهكم بسبب حرياتكم، أكرهكم لأنكم كل يوم أنتم تدعمون وتمولون وترتكبون جرائم ليس فقط ضد المسلمين بل أيضا ضد الإنسانية".

 

 

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