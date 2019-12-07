شكرا لقرائتكم خبر عن "الداخلية العراقية": القوات الأمنية ملتزمة بحماية المتظاهرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الداخلية العراقية، أن القوات الأمنية ملتزمة بحماية المتظاهرين، موضحة أن التحقيقات مستمرة لمعرفة أسباب حريق السنك أمس، وذلك وفق خبر عاجل أفادت به قناة العربية.

وفيما أكد قائد عمليات بغداد، القطاعات الأمنية لم تنسحب أمس من محيط التظاهرات فى العاصمة، وذلك وفق خبر عاجل أفادت به قناة العربية.