شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة التعاون الإسلامى تعرب عن حزنها إزاء إطلاق النار فى فلوريدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن حزنها إزاء وقوع حادث إطلاق النار الذي جرى في ولاية فلوريدا، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى بحسب وكالة واس السعودية.



وأكدت المنظمة في بيان لها اليوم رفضها لهذا الاعتداء، مشددةً على أن المعتدي لا يمثل القيم الإسلامية السمحة التي تميز الشعب السعودي والمسلمين جميعًا الذين يؤمنون بالتسامح والاعتدال والوسطية والانفتاح على الحضارات الإنسانية.

Advertisements



وقدم الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين العزاء لأهالي القتلى، معربًا عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.



وقام أحد الطلبة السعوديين فى ولاية فلوريدا أمس الجمعة، بإطلاق النار داخل قاعدة عسكرية، مما أدى إلى وفاة ثلاثة وإصابة عدد من المواطنين الأمريكيين، وتقدمت وزارة الخارجية السعودية بخالص التعازى لأسر الضحايا، وتمنت للمصابين الشفاء العاجل.