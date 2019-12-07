شكرا لقرائتكم خبر عن سعوديون يدشنون هشتاج #مجرم_فلوريدا_لايمثلنا على تويتر لإدانة جريمة "الشمري" بحادث فلوريدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دشن نشطاء سعوديون هشتاج #مجرم_فلوريدا_لايمثلنا تعبيرا من جانبهم لرفض الحادث المروع الذى نفذه طالب سعودى يدعى محمد سعيد الشمرانى، والذى أطلق نار داخل قاعدة جوية تابعة للبحرية الأمريكية فى ولاية فلوريدا أودى بحياة 3 أشخاص. Advertisements وكتب سعودى: "هكذا ترد الجميل يا محمد سعيد الشمرانى لأهلك و وطنك و حكومتك اللي بعثتك عشان ترجع طيار وينرفع فيك الرأس ... ماذا جنيت ؟ و بماذا ستعود ؟..." #مجرم_فلوريدا_لايمثلنا

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