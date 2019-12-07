استئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وطالبان في الدوحة

مصطفى كامل/ الخليج 365

استأنفت واشنطن في قطر السبت، محادثاتها مع حركة طالبان الأفغانية، بعد مرور نحو ثلاثة أشهر على توقيفها من قبل الرئيس دونالد ترامب بشكل مفاجئ.

جاء ذلك حسب ما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية.

وكان مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأميركية، كشف للقناة نفسها مطلع ديسمبر/كانون أول الجاري، دون ذكر اسمه، أن الولايات المتحدة متفائلة "بحذر" فيما يتعلق بالمفاوضات مع طالبان.

والأربعاء، ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، أن مبعوث السلام الأمريكي الخاص، زلماي خليل زاد، وصل العاصمة كابل، للقاء مسؤولين أفغان، وسيلتقي بممثلين من طالبان بالعاصمة القطرية الدوحة في وقت لاحق، دون أن يحدد موعدا.

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وتابعت أن المبعوث الأمريكى والقيادة الأفغانية "سيناقشان أفضل السبل لدعم الجهود المعجلة لدفع جميع الأطراف إلى المفاوضات بين الأفغان".

وقال البيان: "في الدوحة، سينضم خليل زاد إلى محادثات مع طالبان لمناقشة الخطوات التي يمكن أن تؤدي إلى مفاوضات بين الأفغان وتسوية سلمية للحرب، وتحديداً الحد من العنف الذي يؤدي إلى وقف لإطلاق النار".

وكان ترامب قد أوقف المفاوضات المباشرة وغير المسبوقة التي أجراها خليل زاد مع طالبان في 7 سبتمبر/أيلول، رغم قرب الإعلان عن التوصل لاتفاق، وذلك بدعوى مقتل جندي أمريكي بهجوم مسلح في كابل.

وتشهد أفغانستان، منذ الغزو الأمريكي عام 2001، صراعا بين حركة طالبان من جهة، والقوات الحكومية والدولية بقيادة الولايات المتحدة من جهة أخرى، ما تسبب في سقوط آلاف الضحايا المدنيين.

وتشن طالبان التي تسيطر على نصف البلاد تقريبا، هجمات شبه يومية ضد الحكومة، وترفض إجراء مفاوضات مباشرة معها بحجة أنها "غير شرعية"، وتشترط بغية التوصل لسلام معها خروج القوات الأمريكية من البلاد.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.