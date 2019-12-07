عبر 20 شركة.. تركيا تشارك بمعرض "الخليج للدفاع والطيران" بالكويت

أنقرة/غوكسال يلدريم/الخليج 365- المعرض يقام مرة كل عامين في الفترة بين 10 و12 ديسمبر

- من أهم الشركات المشاركة: هافلسان، وأريس، وأسفات، ودسان، وميل سوفت

- من المقرر أن يشهد المعرض فقرات تعريفية بمنتجات وخدمات الشركات التركية في مجال الصناعات الدفاعية

تستعد 20 شركة تركية في مجال الصناعات الدفاعية، للمشاركة في معرض "الخليج للدفاع والطيران الخامس" في الكويت، الذي يقام بين 10 و12 ديسمبر/كانون أول الجاري.

وعلم مراسل الخليج 365، السبت، أن الشركات التركية ستشارك في المعرض بتنسيق من رئاسة الصناعات الدفاعية، وبدعم من اتحاد مصدري الدفاع والطيران، بغية البحث عن فرص تعاون جديدة.

ومن أهم شركات الصناعات الدفاعية التركية المشاركة في المعرض: هافلسان، وأريس، وأسفات، ودسان، وميل سوفت.

ومن المقرر أن يشهد المعرض فقرات تعريفية بمنتجات وخدمات الشركات التركية في مجال الصناعات الدفاعية.

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ومن بين تلك المنتجات منصات قابلة للتركيب على مركبات مدرعة، ومركبات برية وجوية مختلفة، وأنظمة بحرية وإلكترونية وأسلحة، وذخائر، وأجهزة محاكاة ، ومنتجات دعم لوجستية.

وسيعقد الوفد التركي خلال المعرض اجتماعات مع وفود الدول المشاركة.

ويعتبر المعرض الذي يقام في الكويت مرة كل عامين، من بين أهم المعارض بالمنطقة، حيث تتسابق الشركات المصنعة للأسلحة لعرض آلياتها ومعداتها العسكرية للتعريف بأحدث ما توصلت إليه.

يشار أن الصناعات الدفاعية التركية، التي أثبتت قدراتها عبر تقنياتها وجودتها، نجحت في تحقيق مشاريع تعاون ونماذج شراكة مع العديد من البلدان في كل أنحاء العالم، وخاصة دول الخليج.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.