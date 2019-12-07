مذكرة التفاهم البحرية بين تركيا وليبيا تدخل حيز التنفيذ

أنقرة/ الخليج 365- الجريدة الرسمية التركية نشرت في عددها الصادر السبت، المصادقة على مذكرة التفاهم

- البرلمان التركي صادق الخميس، على مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مجالات الصلاحية البحرية بين البلدين

وفقًا للمذكرة، قرر الجانبان العمل على تحديد المجالات البحرية في البحر المتوسط "بشكل منصف وعادل، والتي يمارسان فيها كافة حقوق السيادة و/أو الصلاحيات المنبثقة من القوانين الدولية"

دخلت حيز التنفيذ، مذكرة التفاهم التي أبرمتها تركيا وليبيا في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط.

ونشرت الجريدة الرسمية للدولة التركية، في عددها الصادر السبت، المصادقة على مذكرة التفاهم بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية، بشأن حدود الصلاحية البحرية في المتوسط.

ووفقًا للمذكرة، "قررت تركيا والحكومة الليبية العمل على تحديد المجالات البحرية في البحر المتوسط بشكل منصف وعادل، والتي يمارسان فيها كافة حقوق السيادة و/أو الصلاحيات المنبثقة من القوانين الدولية، مع الأخذ بعين الاعتبار كافة الظروف ذات الصلة".

Advertisements

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقع الرئيس رجب طيب أردوغان مذكرتي تفاهم مع رئيس الوزراء الليبي فايز السراج.

وتتعلق المذكرتان، بالتعاون الأمني والعسكري بين أنقرة وطرابلس، وتحديد مجالات الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي.

والخميس، صادق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مجالات الصلاحية البحرية بين تركيا وليبيا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.