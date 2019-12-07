قوات عراقية تشن حملة لتطهير "مثلث الموت" من "داعش"

العراق / إبراهيم صالح / الخليج 365

أعلن الجيش العراقي، بدء حملة "إرادة النصر" العسكرية السبت، لملاحقة فلول تنظيم "داعش" الإرهابي شمالي البلاد في منطقة تعرف باسم "مثلث الموت".

وقالت قيادة العمليات المشتركة التابعة للجيش في بيان اطلعت عليه الخليج 365، إن قوات من الجيش والشرطتين المحلية والاتحادية و"الحشد الشعبي" ستشارك في "إرادة النصر"، بدعم وإسناد جوي من طيران الجيش العراقي والتحالف الدولي.

وأضاف أن الحملة ستشمل تطهير ثلاثة محافظات متجاورة هي صلاح الدين وكركوك (شمال) وديالى (شرق) من مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي.

Advertisements

وأردف أن "العملية تأتي لتفتيش وتطهير المناطق والقرى وإلقاء القبض على المطلوبين وتجفيف منابع الإرهاب ولإدامة الاستقرار والأمن".

وزادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من تنظيم "داعش" خلال الأسابيع الأخيرة وبشكل خاص في المنطقة الوعرة الواقعة بين محافظات كركوك وصلاح الدين وديالى والمعروفة باسم "مثلث الموت".

وكان العراق قد أعلن عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه والتي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.

لكن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.