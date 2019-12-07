"قافلة الثورة" تنطلق من جنوب لبنان إلى شماله

بيروت / ريا شرتوني / الخليج 365

انطلقت "قافلة الثورة" في لبنان، السبت، من منطقة كفر رمان (جنوب)، في إطار جولة على مناطق عدة شمالا، وتحديدا مدينة طرابلس.

يأتي ذلك تلبية لدعوة عدد من الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف الاتجاه إلى طرابلس التي لقبت "عروس الثورة"، وفق مراسل الخليج 365.

ويرافق القافلة عدد من السيارات التي رفعت الأعلام اللبنانية، في خطوة تهدف إلى إزالة الحواجز الطائفية بين أبناء الوطن الواحد.

وبالتزامن، شارك مئات الطلاب في مسيرة بمنطقة البداوي شمالي البلاد، وأغلقوا المدارس والمعاهد في المنطقة، كما تم قطع الطريق الدولي مدة قصيرة، بحسب مراسل الخليج 365.

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وتهدف المسيرة إلى تأكيد المضي في الاحتجاجات حتى تحقيق مطالبها بتشكيل حكومة مستقلة، واستعادة الأموال المنهوبة، ومحاسبة الطبقة السياسية الحاكمة.

وفي وقت سابق، حدد الرئيس ميشال عون، الإثنين المقبل، موعدا لاستشارات نيابية ملزمة، لتسمية رئيس وزراء جديد للبلاد.

وبات رجل الأعمال سمير الخطيب، المرشح الأبرز للمنصب، خاصة بعد إعلان رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، الثلاثاء، دعمه له.

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول، احتجاجات شعبية غير مسبوقة، بدأت على وقع أزمة اقتصادية ومالية مستمرة بمطالب معيشية، ومن ثم إلى المطالبة برحيل النخبة السياسية الحاكمة دون استثناء.

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