اليمن.. عاصفة "بافان" تضرب سقطرى وتسبب دمارًا واسعًا

اليمن / مبارك محمد / الخليج 365

تسببت العاصفة الإعصارية "بافان" المستمرة منذ أيام، في دمار واسع بالمنازل وشبكة الطرق الرئيسية بمحافظة "سقطرى" اليمنية، جنوب شبه الجزيرة العربية في المحيط الهندي.

وقال وزير الثروة السمكية اليمني، فهد كفاين، السبت، في تصريح للأناضول، إن "العاصفة بافان تضرب أرخبيل سقطرى، وتتحول إلى منخفض مداري، وسط أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية ورياح شديدة".

وأفاد أن سقطرى تشهد منذ أربعة أيام أمطار غزيرة وسيول، ارتفعت شدتها منذ 24 ساعة، مشيرًا أن أضرار كبيرة لحقت بشبكة الطرق والمنازل والمنشآت الخدماتية، جراء السيول الكبيرة والانهيارات الصخرية.

وأضاف أن العديد من منازل المواطنين تهدمت، وخسائر كبيرة لحقت بالمزارع والثروة الحيوانية والأملاك.

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وذكر "كفاين" أن هناك عدد من المصابين (لم يحدد عددهم)، فيما لم يصل بلاغات عن حالات وفاة حتى صباح السبت، موضحًا أن السلطات المحلية تبذل جهودا لفتح الطرق وإيواء المنكوبين.

وبيّن الوزير أن الحكومة، تتابع آثار العاصفة وجهود مواجهة آثارها، وأنها على تواصل مستمر مع السلطات المحلية في الأرخبيل، مبينًا أن هناك حاجة ماسة لمواد الإيواء ومواد الإغاثة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد اليمني، حذّرت الأربعاء، من بدء هطول أمطار غزيرة ومتوسطة على أرخبيل سقطرى، إثر منخفض جوي متعمق تحول الخميس إلى عاصفة إعصارية.

والجمعة، أطلقت الهيئة تحذيرًا لمواطني سقطرى، من استمرار هطول الأمطار المصحوبة بعواصف رعدية وارتفاع موج البحر، ورياح شديدة جدا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.