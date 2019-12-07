السلطان قابوس يسافر إلى بلجيكا لإجراء فحوصات طبية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان

قال بيان صادر عن ديوان البلاط السلطاني إن السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان سيسافر إلى بلجيكا يوم السبت لإجراء فحوصات طبية.

وأضاف البيان دون الخوض في التفاصيل بشأن حالة السلطان أن الفحوصات ”ستستغرق فترة محدودة“ من الوقت.

ويحكم السلطان قابوس (79 عاما) المدعوم من الغرب سلطنة عمان منذ توليه السلطة في انقلاب أبيض عام 1970 بمساعدة بريطانيا القوة الاستعمارية السابقة في عمان. وكان قد سافر للخارج لأسباب طبية مرتين على الأقل منذ عام 2014.