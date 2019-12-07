تعرف على موعد شرب الطفل للماء!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

من منا لا يعلم أهمية شرب المياه على الصحة؟ على عكس العصير والمشروبات الغازية، نعتقد أن بإمكاننا تقديم المياه إلى الطفل فور ولادته. لكن هل هذا الأمر صحيح؟



تتكاثر الأقاويل حول هذا الموضوع إذ يقول البعض أنه لا يعتبر المياه من الأمور الأساسية التي يجب أن يحصل عليها الطفل في حين يقول بعضهم الآخر أن من الضروري إعطاء المياه للرضيع مع البدء بتناوله الأطعمة الصلبة. فأي مقولة صحيحة؟

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غالبًا ما ينصح الأطباء بتقديم المياه للرضع عند بلوغهم عمر الستة أشهر وليس قبل ذلك وإلاّ لن يتمكّنوا من الحصول على العناصر العذائية اللازمة خلال الرضاعة. لكن توجد حالة معينة يتوجب عليك فيها تقديم المياه للطفل قبل ذلك العمر في حال كان يعاني من الإمساك.

يحصل الرضيع عادةً على المياه من حليب الأم. لذلك، تعتبر الرضاعة الطبيعية أو الصناعية كافية من أجل نمو الطفل خلال أول ستة أشهر من عمره.

لكن عندما يأتي الوقت المطلوب لتقديم المياه للرضيع عليك التأكد من عدم إعطائه كميات كبيرة وإلاّ سيشعر بالشبع في شكل سريع وسيفقد شهيته ولن يكون قادرًا على تناول طعامه. لذلك، يمكنك البدء من خلال إعطائه نحو ربع كوب من المياه مع الطعام.

أخيرًا، يتوجب عليك زيارة الطبيب في أقرب وقت ممكن في حال معاناة طفلك من بعض المشاكل عند شربه المياه. فهناك بعض الأطفال الذين يصابون بمرض الصفراء أما بعضهم الآخر فقد يصابون بتسمّم المياه.