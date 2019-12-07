تعرف على فوائد وأضرار السمن البلدي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

يجب على كلّ شخص أن يكون أكثر حرصاً ومعرفةً بنوعيّة الطعام الذي سيتناوله، وأن يطّلع على فوائده ومضاره حتى يحافظ على صحته، ويبتعد عن الأمراض.



من المعروف أنّنا نحصل على السمن البلدي الّذي يعتبر من الدهنيّات من الأغنام والأبقار، ودائما ما نسمع أنّ السمن البلدي مضرٌّ ويجب الابتعاد عنه لأنّه يسبّب تصلباً بالشرايين وتجلّطاً في الدم، ولكننا لا نعلم أنّ له فوائد متنوّعة وقيمة غذائية كبيرة يجب أخذها بعين الاعتبار.

فوائد السمن

- السمن من الأغذية التي تتحوّل بشكل سريع الى طاقة؛ لأنّ الجسم يرغب به ويتقبّله ويمتصّه بشكل سريع.

- يحتوي السمن على فيتامينات ومعادن مهمّة للجسم مثل: فيتامين أ، ب1، ب2، ومعادن مثل: الكالسيوم، والمغنيسيوم، والفسفور، وهذه المعادن تكون مفيدةً لبناء العظم، وتحمي الجسم من هشاشة العظام.

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- يحمي الأعصاب من آثار الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على حموضة مثل: الليمون، والشاي الأحمر، وبالتالي يكون جيّداً للأسنان والرحم، ويساعد على تقوية النشاط الجنسي.

- يقوّي الجلد ويجعل ملمسه طريّاً ويجعل لونه زهريّاً.

- السمن يحسّن الحالة النفسية، ويعمل على تهدئتها ويحسّن المزاج.

- السمن يساعد على إدرار البول، ويساعد على فقدان المغنيسيوم، وبالتالي يكون مفيداً جدّاً لمرضى السكري.

- يعتبر السمن غذاءً مهمّاً ومفيداً للحامل وجنينها؛ حيث يساعد على تكوين جنين يتمتّع بالصحّة والقوة البدنية.

- يدخل السمن البلدي في الوصفات الطبيعيّة المفيدة للشعر، وذلك من خلال خلط ملعقتين من السمن مع نصف كوب من زيت الزيتون؛ حيث يصبح الشعر أكثر نعومةً ولمعاناً ورطوبةً، ويقلّل تقصف الشعر.

وعلى الرّغم من هذا الكم الهائل لفوائد السمن البلدي إلّا أنّه توجد له أضرار؛ حيث بدأ البعض في عصرنا الحالي بإنتاج السمن البلدي من الزيوت النباتيّة المهدرجة بدلاً من الزبدة، وذلك لأنّها مرتفعة الثمن، وبهذه العمليّة تتحوّل الأحماض الدهنية إلى كتلٍ من الدهون في الجسم، والتي تحدث بسببها أمراض القلب، والشرايين، والأوعية الدموية، والأورام السرطانيّة، والسكري، والضغط، والسمنة.

ولذلك يجب علينا أن نعلم مقدار الكميّة اللازمة من الدهون التي يحتاجها الجسم وعدم المبالغة بأخذ كميّاتٍ بشكل كبير حتى لا نضرّ صحّتنا؛ حيث إنّ جسم الانسان البالغ يحتاج إلى 2400 سعراً حراريّاً يوميّاً، ويحتاج إلى 10-15% من الدهون أي ما يقارب 240-300 سعر، وهذه هي الكميّة التي يجب أخذها، ولا يجوز الزيادة فيها، ومن الصحيّ أيضاً الاعتماد على الزيوت النباتيّة مثل: زيت الذرة، وزيت عبّاد الشمس، والابتعاد عن الأغذية التي تحتوي على الزيوت المهدرجة.