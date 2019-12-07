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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على الأطعمة التي تجعل أسنانك ناصعة وبراقة! والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
إليك هذه القائمه من الأطعمة التى يفضل تجنبها للحفاظ على صحة أسنانك:
1- المشروبات السكرية : فعندما تتحلل هذه السكريات بفعل باكتيريا الفم , ينتج عنها أحماض تعمل على تآكل مينا الأسنان و تضع أساساً من الفتحات الصغيرة التى تؤدى في النهاية إلي تسوس الأسنان . يقول طبيب الأسنان ستيفن سكونفيلد "لأن الناس تحب تناولهم كثيراً , فإن المشروبات السكرية و الغازية تزيد من حموضية الفم على الفترات الطويلة "
2- الحلوي و الأطعمة الخفيفة ذات السكريات العالية : الحلوي حقاً محملة بالسكر , و خصوصاً الحلوي التى تلتصقق باللثة و الأسنان لها أكبر الخطر لصعوبة إزالتها من الفم , كما تزيد من حموضية الفم على المدى الطويل أيضاً .
3- الأطعمة المليئة بالكربوهيدرات : الأرز و المكرونة و البطاطس و غيرها من المواد النشوية تحتوي على كميات كبيرة من السكريات المعقدة و التى بفعل البكتيريا يمكن - إن لم تزال بإستمرار- أن تتحول إلي أحماض ضارة بالفم و قادرة على أحداث تأكل كبير في مينا الأسنان .
4- القهوة و الشاي المحلي : هذه المشروبات المحلاة ترفع نسبة الحموضية بالفم و تضعف مينا الأسنان . كما أن كثرة تناولها يصبغ لون الاسنان و يحرمها من اللون الأبيض اللامع . أخطار خفية تضر أسنانك : خلق الله الأسنان قوية و مرنة . و لكن وجود الحشوات و الثغرات فإنها تضعف .
و الضغط بالأسنان على أشياء قوية يمكن أن يعرضها للكسر أو التشقق. و لتتجنب ذلك لا تمضغ الثلج و كن حذراً في تناولك للزيتون أو البلح و أي ثمار تحتوي على أنوية داخلية يمكن أن تجرح أسنانك.
و هذه بعض الأطعمة التى تساعد على البقاء على أسنانك براقة و ناصعة:
1-الماء : أفضل وسيلة للقضاء على العطش هى أيضا أذكي وسيلة للحفاظ على أسنانك . فالماء يقلل من نسبة حموضة الفم و غسله من الأطعمة المنتجة للأحماض.
2- العلكات الخالية من السكر : فالعلكات تساعد على زيادة جريان اللعاب و هذا يعمل على معادلة حامضية الفم و الذي بدوره يحافظ على مينا الأسنان. 3- الجبن و الألبان : تحمى هذه الأطعمة مينا الأسنان بطرق عديدة منها ,انها تحفز انتاج كميات أكبر من اللعاب و الذي يعادل حموضية الفم . كما انها تحتوي على كميات من الكالسيوم و البروتين و الفوسفور اللاتى تحمى الأسنان و تدعمهم و تحافظ على حماية و ملئ ثغراتهم.
4- الأسماك : من أخطر الأمراض التى تواجه الأسنان هى التهابات اللثة , فنتيجة تجمع البكتيريا في ثغرات ما بين الأسنان , يحدث التهابات من شأنها أن تضعف النسيج الضام بين الأسنان و اللثة . و من أقوي الأطعمة المضادة للألتهابات هي الأحماض الدهنية أوميجا 3 . و هذه الأحماض الدهنية توجد في الأسماك و زيوتها.
5- الكاكاو : أخبار سعيدة لمحبي الكاكاو , فقد أظهرت الدراسات أن الكاكاو به مواد تحمى اللثة من الألتهابات كما تحمى الأسنان من التآكل و التسوس . كما أن الشيكولاتة السوداء رغم إحتواءها على كمية من السكر وجد أن ليس لها أي تأثير على الأسنان مقارنة بالوجبات السريعة المليئة بالنشويات كالشيبسي و المعجنات.
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