عصير يحفز على عملية حرق الدهون!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

كلنا على علم أن حرق دهون المعدة يُعدّ من أصعب المهمات. وبما أننا لا نملك الوقت الكافي للقيام بتمارين رياضية قاسية، نقدم لكم بديلاً صخياً لحرق هذه الدهون: إنه عصير، هذا العصير يحفز عملية حرق الدهون، ويطهر الجسم من السموم.

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المكونات هي: نصف ليمون الحامض، خيارة واحدة، ملعقة صغيرة من الزنجبيل المبشور، حزمة من البقدونس و ثلث كوب من الماء.

أما طريقة التحضير، فكل ما عليكم فعله هو وضع جميع المكونات في الخلاط حتى تحصلون على عصير متجانس. واشربوه كل ليلة قبل النوم ولاحظوا الفرق.