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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عصير يحفز على عملية حرق الدهون! والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
كلنا على علم أن حرق دهون المعدة يُعدّ من أصعب المهمات. وبما أننا لا نملك الوقت الكافي للقيام بتمارين رياضية قاسية، نقدم لكم بديلاً صخياً لحرق هذه الدهون: إنه عصير، هذا العصير يحفز عملية حرق الدهون، ويطهر الجسم من السموم.
المكونات هي: نصف ليمون الحامض، خيارة واحدة، ملعقة صغيرة من الزنجبيل المبشور، حزمة من البقدونس و ثلث كوب من الماء.
أما طريقة التحضير، فكل ما عليكم فعله هو وضع جميع المكونات في الخلاط حتى تحصلون على عصير متجانس. واشربوه كل ليلة قبل النوم ولاحظوا الفرق.
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