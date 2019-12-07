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معلومات لا تعرفها عن أكلة الجمبري

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 ديسمبر 2019

معلومات لا تعرفها عن أكلة الجمبري

متابعات_الخليج 365

الجمبري من الأطعمة الرائعة التي يفضلها و ياكلها الكثير حول العالم و يحتوى على الكثير من الفوائد الصحية الضرورية للجسم و يعمل على مد الجسم بالطاقة.

 

يحتوى الجمبري على فيتامين B12 و السيلينيوم و هو من المصادر الرئيسية للفسفور و البروتين و اليود و فيتامينات B2 و B6 و الاوميجا 3.

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تناول الجمبري يفيد فى علاج الكثير من الاعراض و الامراض لانه من الاطعمة التي تحتوى على مواد مضادة للاكسدة و هناك ابحاث و دراسات طبية تؤكد على انه من الاطعمة التي تحافظ على صحة الجهاز العصبي و يعمل على تقوية عضلات و عظام الجسم و هناك دراسات اخرى اكدت انه من الاطعمة التي تعمل على محاربة سرطان القولون.

 

بالاضافة الى ذلك فان الجمبري من الاطعمة التي تحتوي على سعرات حرارية اقل عكس باقي الاطعمة لذلك ينصح به خبراء و اطباء السمنة و التخسيس بضرورة تناوله اثناء اتباع نظام غذائي للتخسيس.

 

كما ان له دور فعال في مقاومة مرض السكري لانه من الاطعمة التي تعمل على خفض مستويات السكر في الدم.

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