طريقة تجعلك تستيقظ متى تريد!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

يعاني الكثيرون من مشكلة الإستيقاظ المبكر، وخصوصا في فصل الشتاء بسبب برودة الجو وقساوته بعيداً عن السرير، لذلك أتينا لكم بمجموعة من النصائح والعادات التي تساعدك على الإستيقاظ المبكر وفي الميعاد المحدد.



سبب الإستيقاظ، من أكثر العقبات التي تواجهك للإستيقاظ مبكراً، هى عدم وجود سبب لإستيقاظك، وبالتالي يجب عليك ان تخاطب عقلك الباطن وتضع سبب قوي للإستيقاظ مثل ، تريد الإستيقاظ مبكراً حتى لا تفوتك مقابلة مهمة، او حتى تؤدي فرض الصلاة وهكذا.

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لا للمنبهات، ابتعد عن شرب المشروبات التي تحتوي على مواد منبهة مثل الشاي والقهوة بكثرة، حيث تقف تلك المشروبات كعقبة اساسية أمامك للنوم مبكراً وبالتالي تواجه مشكلة الإستيقاظ المبكر.

نم مبكراً، يجب أن تكون واقعياً، بحيث إذا اردت الإستيقاظ المبكر، فيجب عليك ان تذهب إلى سريرك مبكراص، حتى تعطي لجسمك الفرصة الكاملة للراحة وبالتالي يكون جسمك أكثر قابلية للإستيقاظ مبكراً دون مشاكل. وتجنب تناول اي طعام قبل النوم مباشرة حتى يصعب عليك الإستيقاظ مبكراً في اليوم التالي.

إقتني منبهاً، يجب عليك إقتناء منبها او ضبط المنبة الخاص بتليفونك، او إذا كان هاتفك يدعم انظمة تشغيل الأندرويد، فيجب عليك تنزيل بعض التطبيقات العملية التي تساعد في الإستيقاظ مبكرا، فمثلا يوجد تطبيق يسمى Alarmy هذا التطبيق تقوم بضبط المنبه عليه ولا يقوم بإغلاق المنبه حتى تستيقظ وتقوم بأخذ صورة شخصية لك بكاميرا الهاتف.

نم بفاعلية أكبر، يجب عليك أن تنسى كل مشاكلك وانشغالاتك واهتماماتك الشخصية بمجرد وضع رأسك على وسادتك، حيث يساعدك النوم بعمق وبسرعة أكبر على الإستيقاظ فى اليوم التالي أكثر نشاطاً وحيوية.