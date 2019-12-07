إذا استخدمت الليفة هذا ما يحدث لجسمك!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

يستخدم أغلب الاشخاص الليفة الخشنة للاستحمام، على اعتبار انها تزيل البقايا والرواسب والاوساخ التي تتكوّن خلال النهار على الجسم.



Advertisements

ويظن البعض أنه كلما زادت الحكة بالليفة كلما تخلص الانسان من الاوساخ، إلاّ أن دراسة جديدة تدحض هذه الفكرة وتؤكد أن استخدام الليفة الخشنة تؤثر سلباً على الجسم.

وأكدت الدراسة انه عندما تقوم بحك الجسم بقسوة وبقوة، تقوم الليفة بإذاله الجلد الميت بشكل نهائي من على الجسم وبعدها يصبح تكوّن البكتيريا سهل جداً.

وأشارت الى ان هذا الامر يساعد في نمو ونكوّن بكتيريا على الجلد تسمى بالبكتيريا الزنجاريه التي تسبب الكثير من الأمراض، لا سيما من يمتلك في منزله حيوانات.