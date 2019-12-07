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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إذا استخدمت الليفة هذا ما يحدث لجسمك! والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
يستخدم أغلب الاشخاص الليفة الخشنة للاستحمام، على اعتبار انها تزيل البقايا والرواسب والاوساخ التي تتكوّن خلال النهار على الجسم.
ويظن البعض أنه كلما زادت الحكة بالليفة كلما تخلص الانسان من الاوساخ، إلاّ أن دراسة جديدة تدحض هذه الفكرة وتؤكد أن استخدام الليفة الخشنة تؤثر سلباً على الجسم.
وأكدت الدراسة انه عندما تقوم بحك الجسم بقسوة وبقوة، تقوم الليفة بإذاله الجلد الميت بشكل نهائي من على الجسم وبعدها يصبح تكوّن البكتيريا سهل جداً.
وأشارت الى ان هذا الامر يساعد في نمو ونكوّن بكتيريا على الجلد تسمى بالبكتيريا الزنجاريه التي تسبب الكثير من الأمراض، لا سيما من يمتلك في منزله حيوانات.
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