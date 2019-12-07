شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هكذا تحمي البطاطا من الإصابة بسرطان المعدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 ديسمبر 2019 متابعات_الخليج 365 قام باحثون في جامعة "تشجيانج" الصينية بعمل دراسة تثبت أن بعض الخضراوات مثل القرنبيط والبصل والبطاطا يقلل من نسبة الإصابة بسرطان المعدة.

Advertisements كما أوضح العلماء أن الخضروات والفاكهة التي تحتوي علي فيتامين "سي" تعمل كمضادات للأكسدة للمعدة. وصرح العلماء أن سرطان المعدة قد يتسبب في وفاة نحو 13 شخص كل يوم في بريطانيا.

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