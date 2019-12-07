شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على فوائد وطرق تخزين البصل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

يستخدم البصل في الطبخ مع مواد أخرى ليعطيها الطّعم والمذاق، ويؤكل أحياناً أخضراً مع بعض الأكلات؛ إذ يساعد على فتح الشهيّة، وهو من النباتات الورقيّة والتي يكون رأسها في الأرض، وأكثر ما تجود زراعة البصل في التربة الرمليّة الخفيفة، وذلك لكون جذوره شعريّة رفيعة، ويحتاج إلى ريٍّ في بداية نموّه، وغالباً ما يزرع بالاعتماد على مياه الأمطار.



ليست جميع أصناف البصل قابلةً للتخزين؛ بل توجد أصناف خاصّة وأفضلها ذات اللون الأحمر، وهي تغطّيها قشورٌ متماسكة؛ إذ تعمل هذه القشور على حفظ الرطوبة لحبّة البصل.

على الرّغم من قيمة البصل الغذائية إلّا أنّ استخدامه بشكل مباشر غير محبّب، وذلك بسب الرائحة التي تنبعث منه، والبصل من المواد التي ذُكرت في القرآن الكريم، وهو معروف منذ القدم، واستُخدم لغاياتٍ طبيّة، بالإضافة لقيمته الغذائية، ولا يخلو بيتٌ من كميّةٍ من البصل القابل للتخزين؛ إذ إنّه من مكوّنات المطبخ الأساسيّة.

أهمية البصل وقشوره

للبصل قيمةٌ غذائيّة ودوائيّة، ولقشوره قيمة دوائيّة كبيرة؛ إذ توصف كمنقوع لمعالجة كثير من الأمراض، وتكمن أهميّة البصل لاحتوائه على كثيرٍ من العناصر الغذائيّة التي تساعد أو تنشّط الكثير من الأعضاء في جسم الإنسان، وأهمّ هذه العناصر هي:

- المواد الكبريتيّة: وهي التي تسبّب له الرائحة.

- مواد الكروم: والكروم من المواد المفيدة في تحسين استجابة الجسم للأنسولين الّذي ينظّم نسبة السكّر في الدم، وأكثر ما يوصف للمصابين بمرض السكّري.

Advertisements

- فيتامين c: يساعد على تحسين المناعة في الجسم، ويعطي الجسم والوجه خاصّةً النضارة والحيويّة.

- الألياف: هي الّتي تعمل على تنشيط عمل الأمعاء، وتمنع الإمساك، كما أنّها تحمي من أمراض القلب.

- فيتامين b6: يساعد على تقوية الأعصاب.

- قشور البصل: توجد فيها مركّبات الفلافونويد الّتي تساعد الشعيرات الدمويّة على القيام بعملها بشكلٍ أفضل، كما أنّها تقاوم الالتهابات مثل: التهابات القولون.

- البصل يساعد على خفض ضغط الدم، ويمنع تصلّب الشرايين.

- ماء قشرة البصل: مفيد لمعالجة قشرة الرأس، ويعطي للشعر لمعاناً، كما يقلّل من تساقطه.

- البصل وقشوره مفيد لالتهاب اللثة والتهاب اللوز.

- في حالة التهاب المثانة يستعمل منقوع قشرة البصل ويُشرب مرّتين في اليوم ولمدّة أربعة أيّام متوالية.

- منقوع قشور البصل مفيدٌ للكحّة الجافة؛ إذ يُشرب منه نصف كوب ثلاث مرّاتٍ في اليوم قبل الأكل.

- توصف شوربة قشرة البصل ببرامج التخسيس.

كيفيّة تخزين البصل

- يخزّن البصل في مكان جيّد التهوية، وقليل الرطوبة، وبأوعية مثقبة مثل السلال.

- يجب عدم وضع البصل مع البطاطا في نفس المكان، وذلك كون البطاطا تمتصّ رطوبة البصل، وتسبّب تعفّنه.