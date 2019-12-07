6 آلاف قرض سكني و250 مسكناً و1800 قطعة أرض سكنية بقيمة 11.6 مليار درهم في أبوظبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استعرض مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان التقرير النهائي للمنافع السكنية 2019، حيث بلغت حصيلة ما تم إصداره أكثر من 6000 قرض سكني وتخصيص حوالي 250 مسكناً وتوزيع حوالي 1800أرض سكنية بقيمة إجمالية بلغت 11.6 مليار درهم.

وتوجه جبر محمد غانم السويدي مدير عام ديوان ولي العهد رئيس المجلس، بخالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، لرعايتهم الدائمة لقطاع الإسكان ودعمهم اللامحدود لتحقيق رفاه المواطن وسعادته بما يضمن الاستقرار الاجتماعي للأسرة المواطنة.

جاء ذلك أثناء ترأسه لاجتماع مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان الرابع لعام 2019 بحضور كل من أعضاء مجلس الإدارة، سيف بدر القبيسي، سيف علي القبيسي، عبدالله عبدالحميد الساهي، علي جاسم المزروعي، علي الحاج المحيربي، وبشير خلفان المحيربي مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان بالإنابة.

واطلع المجلس خلال اجتماعه على المواضيع المدرجة على جدول أعماله والتي تضمنت حالة المشاريع الرأسمالية لمشاريع الإسكان في الإمارة، ومتابعتها أولاً بأول مع الشركاء الاستراتيجيين في تنفيذ المشاريع الإسكانية ومراحل إنجازها حسب الخطط المعتمدة، بالإضافة إلى الاطلاع على الخدمات الإسكانية بكافة أنواعها. كما اطلع المجلس على حالة المبادرات والمشاريع والتأكد من ضمان تحقيقها لمستهدفات المؤشرات الاستراتيجية.

تجدر الإشارة إلى أن هيئة أبوظبي للإسكان تأسست لتحقيق مجموعة من الأهداف والمهام الاستراتيجية، والتي تشمل تنفيذ برامج إسكان المواطنين، تحديد متطلبات تنفيذ هذه البرامج، إعداد التجهيزات اللوجستية لمتطلبات البنية التحتية، تطوير برامج الإسكان والنظم واللوائح الخاصة بكل برنامج، استلام الطلبات الخاصة بمختلف أنواع برامج الإسكان وقروض الإسكان من المواطنين ودراستها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.