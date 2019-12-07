ترامب يتراجع عن تصنيف كارتلات المخدرات المكسيكية «منظمات إرهابية»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إعلانه العزم على تصنيف عصابات المخدرات المكسيكية «منظمات إرهابية»، مبرراً تراجعه بأنه يأتي بناء على طلب نظيره المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور.

ودعا ترامب الشهر الماضي إلى شن «حرب» على عصابات المخدرات المكسيكية بعد مقتل ثلاث نساء وستة أطفال من طائفة المورمون يحملون الجنسيتين الأمريكية والمكسيكية، لكن المكسيك اعتبرت دعوته تدخلاً غير مرغوب فيه.

وطلب المسؤولون المكسيكيون توضيحات لتصريحاته، وقالوا إنهم يريدون إحراز تقدم في الجهود الرامية إلى وقف تدفق الأسلحة والمال من الولايات المتحدة إلى العصابات الإجرامية في المكسيك.

وكان رد فعل وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد أكثر قوة، إذ اعتبر أن «المكسيك لن تسمح أبداً بأي عمل يعني انتهاك سيادتها الوطنية».

وبينما قال ترامب في تغريدة مساء الجمعة إنه «تم الانتهاء من كل الإجراءات الضرورية لإعلان كارتلات المخدرات منظمات إرهابية»، عاد ليعلن وقف هذه الخطوة احتراماً للرئيس المكسيكي كما قال.

وقال «سنرجئ هذا التصنيف موقتاً وسنكثف جهودنا المشتركة للتعامل بحزم مع هذه المنظمات الشريرة والمتنامية باستمرار».

وقضى الضحايا أبناء طائفة المورمون في إطلاق رصاص على طريق ريفي بين ولايتي سونورا وشيواوا، وهي منطقة تنشط فيها كارتلات المخدرات التي تتصارع للسيطرة على طرق التهريب إلى الولايات المتحدة.