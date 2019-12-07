كبار المسؤولين السعوديين يدينون جريمة فلوريدا









اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: أدان كبار المسؤولين في السعودية الجريمة التي وقعت في فلوريدا من قبل سعودي من سلاح الجو، أمس الجمعة في قاعدة جوية في فلوريدا خلال مشاركته في عمليات تدريب، ما أدى إلى مقتل 3 اشخاص قبل أن تقتله الشرطة، فيما بقيت دوافعه مجهولة.

وقدم الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع السعودي خالص تعازيه لعائلات ضحايا إطلاق النار "المأساوي" في قاعدة بينساكولا الجوية التابعة للبحرية الأميركية بولاية فلوريدا، مؤكدا تضامنه مع الأصدقاء الأميركيين في هذا الوقت العصيب.

وقال وزير الدفاع السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مثل العديد من الأفراد العسكريين السعوديين الآخرين، تدربت في قاعدة عسكرية أميركية، واستخدمنا هذا التدريب القيم للقتال جنبا إلى جنب مع حلفائنا الأميركيين ضد الإرهاب والتهديدات الأخرى".

واستطرد الأمير خالد بن سلمان مغردًا: "انتقل عدد كبير من الخريجين السعوديين في المحطة البحرية الجوية في بينساكولا للعمل مع نظرائهم الأميركيين في جبهات القتال في جميع أنحاء العالم، ما ساعد على حماية الأمن الإقليمي والعالمي".

جريمة بشعة

من جانبه وصف فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي حادث إطلاق النار في بنساكولا بولاية فلوريدا بـ"الجريمة البشعة".

وقال وزير الخارجية السعودي عبر حسابه في تويتر: "تعرب المملكة عن خالص تعازيها لأسر الضحايا وللشعب الأميركي.. إننا نحيي شجاعة أولئك الذين حيدوا التهديد وأنقذوا الأرواح".

وقدم وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير عبر حسابه على موقع "تويتر" المواساة والتعازي القلبية للشعب الأميركي، وتقدم بأحر التعازي لعائلات المتضررين من المأساة التي وقعت في بينساكولا بولاية فلوريدا.

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من جانبها أكدت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأميركية أن المملكة تقف إلى جانب أصدقائها في الأوقات الصعبة.

وقالت الاميرة ريما عبر حسابها في تويتر: "بصفتي ابنة طيار عسكري تلقى تدريباته في الولايات المتحدة، فإن هذه المأساة مؤلمة بشكل خاص.. الشعب السعودي متحد في إدانته لهذه الجريمة، إننا نتضامن مع أصدقائنا الأميركيين خلال هذه الأوقات الصعبة".

من جانبها وصفت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء ماحدث في فلوريدا بالجريمة النكراء والعمل الإجرامي المدان، "فهو اعتداء وعدوان وإزهاق لنفوس محترمة وسفك لدماء معصومة، مشيرة إلى أن الإسلام يقرر تعظيم حرمة الدم الإنساني، ويجرم سفك الدم الحرام وتخويف الآمنين وإيذاءهم.

وقدمت الهيئة التعازي لذوي الضحايا متمنية الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدة في بيان صحافي أن شعب المملكة سيظل بقيمه النبيلة جزءًا من هذا العالم يساهم في بنائه، ويحافظ على منجزات الخير لصالح الإنسانية وسلامتها.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز قد أجرى اتصاًل هاتفيا الجمعة بالرئيس الأميركي دونالد ترمب أبلغه فيه خالص تعازيه مواساته لأسر المتوفين وتمنياته للمصابين، بالشفاء العاجل، مؤكدا أن "مرتكب هذه الجريمة الشنعاء لا يمثل الشعب السعودي الذي يكن للشعب الأميركي الاحترام والتقدير".

#مجرم_فلوريدا_لايمثلنا

وعقب وقوع الحادثة دشن السعودين عبر تويتر هاشتاق #مجرم_فلوريدا_لايمثلنا ، والذي تصدر التريند السعودي بما يقرب من 100 ألف تغريدة.

وعبر المغردون عن أسفهم لهذه الحادثة، مؤكدين أن المجرم الذي قام بهذه الجريمة لا يمثل الشعب السعودي، فيما قدموا خالص تعازيهم لأسر الضحايا والمصابين.

واطلق سعودي من سلاح الجو النار الجمعة في قاعدة جوية في فلوريدا خلال مشاركته في عمليات تدريب، ما أدى إلى مقتل 3 اشخاص قبل أن تقتله الشرطة فيما يواصل المحققون الأميركيون عملهم للتأكد ما إذا كان الهجوم إرهابياً.