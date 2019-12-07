شكرا لقرائتكم خبر عن سفيرة السعودية بواشنطن عن حادث فلوريدا: نتضامن مع أمريكا بالأوقات الصعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت السفيرة السعودية لدى واشنطن، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، أن المملكة تقف إلى جانب أصدقائها في الأوقات الصعبة.

بحسب صحيفة عكاظ، قدمت السفيرة السعودية خالص تعازيها للشعب الأمريكي على خلفية الحادث المروع الذي وقع في مدينة بينساكولا بفلوريدا الأمريكية، مؤكدة تعاطفها مع أسر الضحايا.

وقالت في تغريدة: "بصفتى ابنة طيار عسكرى تلقى تدريباته فى الولايات المتحدة، فإن هذه المأساة مؤلمة بشكل خاص".

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وتابعت: "الشعب السعودى متحد فى إدانته لهذه الجريمة، إننا نتضامن مع أصدقائنا الأمريكيين خلال هذه الأوقات الصعبة ".

وأكدت البحرية الأمريكية فى تغريدة لها على تويتر، الجمعة، مقتل مطلق الرصاص، بالإضافة إلى شخصين آخرين فيما تم نقل المصابين إلى المستشفيات المحلية، بينما توفي أحد الأشخاص متأثرا بإصابته.