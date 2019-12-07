شكرا لقرائتكم خبر عن عم منفذ حادث فلوريدا: لا يمثلنا ولا يعكس ما تتحلى به أسرته من ولاء للقيادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب سعد بن حنتم الشمرانى، عم الطالب السعودى محمد سعيد الشمرانى، منفذ عملية إطلاق النار داخل قاعدة جوية تابعة للبحرية الأمريكية فى ولاية فلوريدا، ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين، عن استنكاره لما أقدم عليه ابن شقيقه.

ووفقا لصحيفة "عكاظ" السعودية، قال الشمرانى، إنه بفعلته لا يمثل إلا نفسه، ولا يعكس ما تتحلى به أسرته من إنسانية وولاء للقيادة وإخلاص للمملكة، وحرصها على عكس الصورة الحقيقية لمملكة العدل والسلام.

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وأكد عم الطالب، أن قبيلته، ومنذ عهد المؤسس عرفت بمواقفها المشرفة تجاه القيادة والوطن والمواطن، ولا يمكن لها إلا أن ً تشجب وتستنكر هذه العملية الإجرامية، التى لا يقرها المجتمع السعودى، موضحا أن الخبر وقع عليهم كالصاعقة، لأن جميع أفراد القبيلة ممن خدموا الدولة ولا زالوا بكل وفاء وإخلاص، يؤكدون دائما على التعايش ورفض الفكر المتطرف.

وكشف عم الطالب، أن والد محمد المشتبه بتنفيذه للعملية، متقاعد من السلك العسكرى بعد أن أفنى سنوات من عمره خدمة لدينه ووطنه وقيادته.