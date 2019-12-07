شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض السعودية: تعاون سعودى - أمريكى لكشف ملابسات جريمة فلوريدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة الرياض السعودية عن تعاون سعودى - أمريكى لحل ملابسات حادث فلوريدا الأمريكى، انطلاقاً مما يربط المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية من علاقات وثيقة.

وبحسب الصحيفة، أعربت وزارة الخارجية السعودية عن بالغ الأسى والحزن لقيام أحد الطلبة السعوديين في ولاية فلوريدا بإطلاق النار، مما أدى إلى وفاة 3وإصابة عدد من المواطنين الأمريكيين.

وتقدمت وزارة الخارجية السعودية في بيان رسمي بخالص التعازي لأسر الضحايا، وتتمنى للمصابين الشفاء العاجل، مؤكدةً أنّ مُرتكب هذه الجريمة الشنعاء لا يُمثل الشعب السعودي إطلاقاً، الذي يكن للشعب الأميركي الاحترام والتقدير.

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وبحسب البيات أنه انطلاقاً مما يربط المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية من علاقات وثيقة، واستمراراً لنهج التعاون بين الأجهزة الأمنية في البلدين، فسوف تقوم الأجهزة الأمنية في المملكة بتقديم الدعم الكامل للأجهزة الأمنية في الولايات المتحدة للوصول إلى ملابسات هذه الجريمة.

وقام أحد الطلبة السعوديين فى ولاية فلوريدا أمس الجمعة، بإطلاق النار داخل قاعدة عسكرية، مما أدى إلى وفاة ثلاثة وإصابة عدد من المواطنين الأمريكيين، وتقدمت وزارة الخارجية السعودية بخالص التعازى لأسر الضحايا، وتمنت للمصابين الشفاء العاجل.