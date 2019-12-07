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شكرا لقرائتكم خبر عن السلطان قابوس يتجه إلى بلجيكا لإجراء فحوصات طبية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وكالة الأنباء العمانية الرسمية، أن السلطان قابوس، غادر سلطنة عمان، متجها إلى بلجيكا لإجراء بعض الفحوصات الطبية.
ونشرت الوكالة، عبر حسابها الرسمى على تويتر، بيان ديوان البلاط السلطانى، اليوم السبت، الذى جاء نصه:" بمشيئة الله تعالى وتوفيقه يغادر البلاد حضرة صاحب الجلالة مولانا السلطان قابوس بن سعيد المعظم، وذلك هذا اليوم 10 من ربيع الثانى 1441 الموافق 7 من ديسمبر 2019، متوجهًا إلى مملكة بلجيكا لإجراء بعض الفحوصات الطبية والتى تستغرق فترة محدودة بإذن الله".
وتابع البيان: "حفظ الله حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم فى حله وترحاله، وجعله ذخرًا وفخرًا للوطن العزيز وأبنائه البررة الأوفياء".
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