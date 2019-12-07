السفير العراقي لدى أنقرة يدعو رجال الأعمال الأتراك للاستثمار ببلاده

أفيون قره حصار(تركيا)/الخليج 365

دعا السفير العراقي لدى العاصمة التركية أنقرة، حسن الجنابي، الجمعة، رجال الأعمال الأتراك للاستثمار في بلاده، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من الفرص للاستثمار في العراق بالوقت الحالي.

جاء ذلك في كلمة ألقاها السفير العراقي خلال مشاركته في برنامج بعنوان "قطاع إنتاج البيض والسوق العراقي" الذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية التركية، بمدينة أفيون قره حصار عاصمة ولاية تحمل ذات الاسم غربي تركيا.

وقال السفير الجنابي "الشعب العراقي، وأنا بصفتي سفيرًا للعراق نريد أن يأتي رجال الأعمال الأتراك لبلادنا، والاستثمار فيها، فهناك الكثير من القطاعات التي تستوعب كثيرًا من المستثمرين مثل قطاع إنتاج الرخام".

وتابع قائلا "والسفارة العراقية بأنقرة على أتم الاستعداد لتقديم المساعدات اللازمة في هذا الصدد، فكل شارع بالعراق بحاجة إلى إعادة إعمار".

السفير العراقي تتطرق في كلمته كذلك إلى قطاع إنتاج البيض في تركيا، وشدد في هذا الصدد على ضرورة تطوير تركيا لهذا القطاع بالشكل اللائق، على حد تعبيره.

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بدوره تطرق ويسل أرأوغلو، ممثل الرئاسة التركية الخاص إلى العراق، نائب العدالة والتنمية عن مدينة أفيون قره حصار، إلى أهمية قطاع إنتاج البيض بالنسبة لتركيا بشكل عام، وأفيون قره حصار بشكل خاص.

وأشار إلى إنهم درسوا مجالات الاستثمار في العراق، مؤكدًا أنهم يعتزمون اتخاذ الخطوات اللازمة من أجل الاستثمار في قطاع إنتاج البيض بالعراق.

وأضاف قائلا "كما ندعو رجال الأعمال العراقيين للاستثمار في أفيون قره حصار، ونحن نعتزم مناقشة هذا الأمر مع الحكومة العراقية الجديدة التي سيتم تشكيلها".

بدوره قال حسني سرت أسر، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية التركية، إن حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا بلغ في العام 2018 ما يقرب من 10 مليارات دولار، مشيرًا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تطورًا كبيرًا في العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وتابع قائلا "8.5 مليار دولار من هذا المبلغ عبارة عن صادرات تركية للعراق".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.