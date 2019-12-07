"خليجنا واحد".. الرياضة تنشر التفاؤل بين الشعوب الخليجية

الدوحة / أحمد يوسف / الخليج 365

"خليجنا واحد" كان هتاف عشرات من المواطنين البحرينين فور وصولهم إلى الدوحة لمتابعة مباراة بلادهم في بطولة كأس الخليج الحالية.

شقيق أمير قطر الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني قال عبر حسابه في تويتر الجمعة "اعتقد البعض في فترة من الفترات أن الخليج ليس كما كان.. لكن خليجي24 اثبت للكل ان خليجنا واحد و شعبنا واحد."

يأتي هذا تعليقاً وتفاعلاً مع حالة الروح الرياضية التي تمتعت به مباراة قطر والسعودية بين لاعبي الفريقين الخليجية رغم التوتر السياسي بين بلديهما."

في حين نشر عدد مواطني الدولتين الخليجيتين رسائل ايجابيه في التعامل الاخلاقي في قطر؛ حيث حصل الجمهور القطري إشادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب وقوفهم احتراما أثناء عزف النشيد الوطني السعودي، بل وتصفيقهم عقب انتهاء العزف، قبيل مباراة السعودية وقطر في نصف نهائي كأس الخليج لكرة القدم.



كما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي كسابقة من نوعها مقطع فيديو يظهر فيه أكرم عفيف لاعب منتخب قطر وهو يصطحب لاعبين من منتخب السعودية في جولة بشوارع الدوحة عقب فوز "الأخضر" السعودي على "العنابي" بهدف نظيف الخميس في نصف نهائي كأس الخليج بكرة القدم (خليجي 24).



ويظهر مقطع الفيديو -الذي نشره اللاعب السعودي هتان باهبري على صفحته في إنستغرام- المهاجم السعودي وعفيف -أفضل لاعب في آسيا- إضافة إلى لاعب آخر من المنتخب السعودي وهم يستعدون لجولة بسيارة اللاعب القطري.

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وكان واضحا الود بين اللاعبين الثلاثة، إذ هنأ عفيف باهبري بتأهله لنهائي البطولة، وتمنى فوز منتخب السعودية باللقب الخليجي للمرة الرابعة في مسيرته.

كما شكر رئيس اتحاد كرة القدم السعودي، ياسر المسحل، نظيره القطري، والجماهير التي حضرت لمباراة المنتخبين في نصف نهائي كأس الخليج، الخميس.

وقال في تصريح لـ"القنوات السعودية الرياضية"، في أعقاب المباراة، "أشكر رئيس الاتحاد القطري الشيخ حمد بن خليفة على حسن الاستقبال والتنظيم"، متوجها بالشكر للجماهير القطرية التي تفاعلت مع المباراة بروح رياضية عالية.

وعرفت الأسابيع القليلة الماضية رواجاً لتقارير تتحدث عن انفراجة قريبة بالأزمة الخليجية قد تحصل خلال القمة، بعد فرض حصار شامل على قطر من قِبل السعودية والإمارات والبحرين بالإضافة إلى مصر، منذ عام 2017، بدعوى دعم الإرهاب وهو ما نفته الدوحة بشدة، معتبرةً أنه للسيطرة على قرارها السيادي.

وما عزز تلك الأنباء مشاركة منتخبات السعودية والإمارات والبحرين على المشاركة في بطولة كأس الخليج (خليجي 24)، التي تحتضنها قطر حاليا، بعد رفضهم المشاركة سابقا.

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