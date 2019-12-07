دورة “مهارات القيادة الإداراية” تنطلق غداُ بأبها

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ابها
يقيم المدرب عبدالله القحطاني دورة تدريبية بعنوان “مهارات القيادة الإداراية” وتستمر لمدة ثلاثة أيام في مدينة ابها .
وتتناول محاور الدورة مفاهيم القيادة الإداراية الحديثة ، وأنماط القيادة الإدارية ونظرياتها ، وصفات القائد الفعال ، ومهارات التواصل لدى القائد الفعال ، والمهارات السلوكية والتنظيمة للقائد وتشمل ” إدارة الذات ، وإدارة الوقت ، وإدارة التغيير ، وإدارة ضغوط العمل ، وإداراة الإجتماعات ، إداراة الصراعات ، التفويض الفعال” ويتطرق للاتجاهات الحديثة في القيادة الإدراية .
الجدير بالذكر أن الدورة تبدأ غداً الأحد ،في فندق أزد بأبها .
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