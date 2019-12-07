أبرز مباريات #السبت “7 ديسمبر”

الخليج - حسن القبيسي تقام اليوم مجموعة من المباريات في كأس الملك وفي الدوريات الأوروبية، ففي كأس الملك يلعب أبها مع العربي ، بينما يستضيف الهلال الجبلين فيما يلاعب الاتحاد الصفا ، وفي الدوريات الأوروبية تبرز مباراة مانشستر سيتي مع مانشستر يونايتد، وإيفرتون مع تشيلسي، في الدوري الإنجليزي، وريال مدريد مع إسبانيول، وبرشلونة مع ريال مايوركا، في الدوري الإسباني، ولاتسيو مع يوفنتوس، في الدوري الإيطالي ، وفيما يلي أبرز مباريات اليوم السبت 7 ديسمبر : كأس الملك 15:30 أبها × العربي 17:25 × الجبلين 17:45 الصفا × الاتحاد الدوري الإنجليزي 15:30 إيفرتون × تشيلسي 18:00 توتنهام × بيرنلي 18:00 واتفورد × كريستال بالاس 18:00 بورنموث × ليفربول 20:30 مانشستر سيتي × مانشستر يونايتد الدوري الإسباني 15:00 ريال مدريد × إسبانيول 18:00 غرناطة × ديبورتيفو ألافيس 20:30 ليفانتي × فالنسيا 23:00 برشلونة × ريال مايوركا الدوري الإيطالي 17:00 أتالانتا × هيلاس فيرونا 20:00 أودينيزي × نابولي 22:45 لاتسيو × يوفنتوس الدوري الألماني 17:30 بروسيا دورتموند × فورتونا دوسلدورف 17:30 بروسيا مونشنغلادباخ × بايرن ميونخ 20:30 باير ليفركوزن × شالكه الدوري الفرنسي 19:30 مونبيليه × باريس سان جيرمان 22:00 موناكو × أميان 22:00 نيس × ميتز

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