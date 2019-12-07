الليلة.. اختتام دور الـ32 لكأس الملك

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صحيفة الخليج الالكترونية
تُختتم اليوم مباريات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بثلاث مواجهات.
ويلعب في المواجهة الأولى فريق أبها مع نظيره العربي في الثالثة والنصف عصرًا، وفي المباراة الثانية يستضيف فريق الصفا فريق الاتحاد، وتبدأ المباراة في تمام الساعة الـ5:25 مساء، وستكون ثالث المباريات (آخرها) بلقاء الهلال والجبلين الساعة الـ5:45 مساء.
ومن المقرر انطلاق مباريات دور الـ16 في الأول من يناير المقبل.
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