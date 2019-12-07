التأمينات تقترح رفع الحد الأدنى لرواتب الأجانب في القطاع الخاص

صحيفة الخليج الالكترونية

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن أن 27% من إجمالي المقيمين العاملين في القطاع الخاص تبلغ رواتبهم المسجلة لدى المؤسسة 400 ريال.

وأوضحت في تقريرها لمجلس الشورى أن منشآت القطاع الخاص تسجل هذا الراتب المتدني لعمالتها للتهرب من دفع اشتراكات عالية للتأمينات، مبينة وفقاً لصحيفة “الرياض” أن الاشتراك الشهري للعامل الذي يبلغ راتبه 400 ريال يكون 8 ريالات أي 96 ريالا فقط في السنة.

واقترحت التأمينات رفع الحد الأدنى لرواتب غير السعوديين في القطاع الخاص إلى 800 ريال بدلاً من 400 ريال شهرياً، لمنع التحايل على النظام، حيث تلجأ بعض المنشآت لتسجيل رواتب متدنية لعمالتها وتسمية بقية الأجر ضمن بدلات لا تخضع لاشتراك التأمينات.