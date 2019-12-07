نائب وزير الدفاع: السعوديون يحاربون الإرهاب بجميع أنحاء العالم

صحيفة الخليج الالكترونية

عبَّر نائب وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان، عن خالص تعازيه لعائلات ضحايا إطلاق النار المأساوي الذي وقع أمس في قاعد بينساكولا البحرية الأمريكية في ولاية فلوريدا، مؤكدًا وقوف السعودية إلى جانب الأصدقاء الأمريكيين خلال الأوقات العصيبة.

وقال الأمير خالد بن سلمان في تغريدة: “أنا مثل العديد من الأفراد العسكريين السعوديين الآخرين، تدربت في قاعدة عسكرية أمريكية، واستخدمنا هذا التدريب القيم للقتال جنبًا إلى جنب مع حلفائنا الأمريكيين ضد الإرهاب والتهديدات الأخرى”.

وقال: “إن عددًا كبيرًا من الخريجين السعوديين من محطة بينساكولا انتقلوا للعمل مع نظرائهم الأمريكيين في جبهات القتال في جميع أنحاء العالم؛ وهو ما ساعد على حماية الأمن الإقليمي والعالمي”. مؤكدًا أن “حدث اليوم مأساوي، وأدين بشدة من قِبل الجميع في المملكة العربية السعودية”.