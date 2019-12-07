شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حيلة مذهلة لتقشير البرتقالة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 ديسمبر 2019 متابعات_الخليج 365 عندما تجرّبون هذه الحيلة لن تقشروا البرتقال بيديكم في ما بعد. لأن ما من أمر مزعج أكثر من اتساخ اليدين بالبرتقال فهو يتغلغل في البشرة التي ستفوح منها رائحة الليمون لساعات طويلة.

لحسن الحظ إليكم حيلة مذهلة لتقشير البرتقال بسهولة: - إقطعوا البرتقالة من الطرفين - ثم اقسموها بشكل عمودي في الوسط - وفي النهاية فكوها فتقسّم إلى أجزاء كما هو ظاهر في الصورة أعلاه Advertisements وهكذا تكونون قد قشرتم البرتقالة من دون أن تتّسخ يداكم! إقطعوا طرف البرتقالة إقطعوا الطرف الآخر إقطعوها في الوسط إفتحوها إلى قسمين وها قد نجح الأمر

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