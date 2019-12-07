شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر متى يجب غسل غطاء الفراش وكيف؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

عادة ما يصيبنا الكسل عندما يصل فينا الأمر لتغيير غطاء الفرشة، لنتركه عدة أيام إضافية، فهل تذكرون آخر مرة قمتم فيها باستبداله وتغييره؟



وذكر موقع Webteb المتخصص بالصحة أن تغيير غطاء الفرشة يعتبر من الامور الهامة التي يجب ان نقوم بها بانتظام، فاهمال الامر من شانه ان يترك اثارا سلبية على صحة الانسان، وهذا ما كشفت عنه البروفيسورة المختصة في البيئة والعلوم الصحية المهنية مارلين روبيرتس Marilyn C. Roberts.

وقالت البروفيسورة روبيرتس في حديث لها على احد المواقع الالكترونية ان تغيير غطاء الفرشة مرة واحدة اسبوعيا يعتبر امنا في حال عدم وجود وتلوث الغطاء بالافرازات الجسدية او اي عوامل خطر اخرى محتملة، وبالطبع يعتمد هذا على الشخص وحالته الصحية.

الاطفال وتغيير غطاء الفرشة

عادة ما ينصح الاهل بتغيير غطاء الفرشة الخاص باطفالهم بوتيرة اعلى من ذلك، حيث ان فراشهم يكون عرضة بشكل كبير للتلوث بافرازات الجسد نتيجة التبول اللارادي او حتى تسرب البول من حفاضات الاطفال او القيء او حتى الاسهال الناجم عن اصابتهم بمرض معين والذي يتسرب الى غطاء الفرشة.

بشكل عام تحمل هذه الافرازات البكتيريا والتي في بعض الاحيان تكون شديدة العدوى، لذا يجب القيام بتغيير غطاء الفرشة على وجه الفور عند ملاحظة هذه الافرازات، بالاضافة الى الالتزام بتغييره بوتيرة اعلى كما ذكرنا سابقا.

غطاء الفرشة ينقل الالتهابات الجلدية

ليس هذا وحسب، بل قد يصاب الانسان بالالتهابات الجلدية جراء نومه على فراش احد مصاب بالمرض دون تغيير الغطاء. ويرتفع خطر الاصابة بهذا النوع من الالتهابات في حال كان الفراش مشتركا، وكان احد الشركاء مصابا بالسمنة، بسبب عدم تمكنهم من تنظيف جلدهم والحفاظ عليه نظيفا طوال الوقت، الى جانب السباحين، حيث ان جلدهم يميل اكثر من غيرهم للتبدل وغيرهم من الاشخاص.

ويزداد الامر سوءا في حال مشاركة السرير مع حيوان اليف مثل الكلب، رغم عدم شيوع هذه الظاهرة عربيا. حيث اوضحت البروفيسورة روبيرتس ان الكلاب بطبيعتهم غير نظيفين بالرغم من استحمامهم المستمر فهم يلعبون بالخارج معظم الوقت كما وقد يتفاعلون مع كلاب اخرى غير نظيفة.

ولكن ماذا يوجد على غطاء الفرشة؟

لا شك انكم سوف تصدمون لمجرد معرفة "الاشياء" الموجودة على غطاء الفرشة الخاص بكم، والتي تنامون بحضورها، فهي تشمل:

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خلايا جلد ميتة ناتجة من تجديد الخلايا الجلدية الخاصة بكم، وللاسف تعتبر هذه الخلايا الطعام المفضل لعث الغبار.

الزيوت المختلفة التي يفرزها الجسم اثناء النوم وتبقى عالقة في الغطاء.

العرق: فعندما تشعر بالحر الشديد اثناء نومك، من الطبيعي ان يتعرق جسدك ويقوم الغطاء بامتصاص هذا العرق.

افرازات الجسم مثل اللعاب، الدم وحتى البول وغيرها الكثير.

بقايا الطعام: فان كنتم من الاشخاص الذين يحبون تناول الطعام في فراشهم، حتما ستسقط قطعة صغيرة من الطعام على فراشك ليتسخ بسببها الغطاء ويصبح ملجا وهدفا لكائنات حية صغيرة ستدخلك الفراش معكم.

كيف اقوم بتنظيف وغسل غطاء الفرشة؟

عدا عن النصائح بتنظيف اغطية الفراش مرة واحدة كل اسبوع على الاقل، ننصحكم اتباع هذه الخطوات للحفاظ على غطاء نظيف:

اغسل الغطاء بالماء الساخن والصابون واتركه ليجف تماما.

لا تقم بغسل غطاء الفرشة مع الملابس الاخرى كي لا يتضرر.

ان كان هناك بقعة ما على الغطاء تاكد من التخلص منها قبل غسله.

من اجل الحصول على لون ابيض نقي بامكانك اضافة ربع كوب من عصير الليمون في الغسالة مع الماء الدافئ.

تاكد من استخدام الحرارة المتوسطة او القليلة لغسل الغطاء وتجفيفه، فالحرارة المرتفعة من شانها ان تضعف الياف الغطاء وبالتالي يصبح عرضة للتمزق.

قم بتكوير الغطاء عند وضعه في الغسالة لتحافظ على شكله.

وتذكر ان عليك غسل الوسادة ايضا اربع مرات سنويا على الاقل، فهي من شانها ان تكون ملجا للعفن والخميرة والبكتيريا، التي تسبب بدورها الاصابة بالامراض المختلفة مثل الاسهال والربو والتهاب الشعب الهوائية.