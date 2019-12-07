ماذا يفعل النسكافيه فى جسمك!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

يلجأ الأشخاص إلى بن القهوة والنسكافيه إذا أرادوا البقاء نشيطين ومستيقظين، فما سر هذان المشروبان؟



يكمن السر في احتوائهما على مادة الكافيين المنشطة للدماغ والأعصاب والدورة الدموية، وإن تناولها بكميات معقولة لا بأس به ويؤدي إلى نتائج إيجابية ولكن للأسف الشديد فإن الإسراف في تناولهما يجلب سلبيات كثيرة، فكل شيء إذا زاد عن حده انقلب وبالاً وخطراً يصعب معالجته.

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تكمن الأضرار بتعود الجسم على مادة الكافيين ومع الزمن يصبح الشخص مدمناً عليها ولا مناص للتخلي عنها وقد تعود الجسد على تعاطيها، ومن الأضرار التي يجلبها تناول النسكافيه هو اضطراب مواعيد النوم ومدته والسهر والقلق الدائم، وهي أيضا تعمل على إنقاص الشهية لدى الانسان فتراه يهزل ويضعف مع الأيام، وقلما تجد من يدمن على البن والقهوة والنسكافيه ولا يدخن، فارتبط شربها بتناول سيجارة معها وخصوصا في بلادنا العربية، فكوب من النسكافيه يعني تدخين سيجارة معها وشران لا بد لهما من الالتقاء عند أكثر الشعوب.

ومن مضار تناول النسكافيه أيضا هو أن الانسان إذا لم يتناولها لسبب من الأسباب وكان مدمناً عليها تجده عندئذ يعاني من صداع في الرأس وعدم قدرة على التركيز أو إنجاز العمل المطلوب منه، فتراه ينتظر عاجزاً مقيداً مستسلماً حتى يتناول كوباً منها يسد النقص في مادة الكافيين لديه.

والحل يكمن في أن نكون متوسطين ومعتدلين جداً في تناولها، وأن لا نبالغ في ذلك حتى لا يكون هناك ضرر على صحتنا.