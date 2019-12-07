الملك سلمان: مرتكب جريمة فلوريدا لا يمثل الشعب السعودي









اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: أبلغ العاهل السعودي الملك سلمان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يوم الجمعة بأنه وجه أجهزة الأمن السعودية بالتعاون مع السلطات الأميركية التي تحقق في الهجوم المميت بقاعدة عسكرية في فلوريدا وأكد له أن "مرتكب هذه الجريمة الشنعاء" لا يمثل الشعب السعودي.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، فقد أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اتصالاً هاتفيًّا بالرئيس الأميركي دونالد ترمب، عبّر فيه عن "تلقيه ببالغ الحزن والأسى خبر إطلاق أحد الطلبة السعوديين النار في ولاية فلوريدا نتج عنه وفاة وإصابة عدد من المواطنين الأميركيين".

وقدم الملك سلمان "تعازيه وخالص مواساته لترمب ولأسر المتوفين وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، كما أكد أن "مرتكب هذه الجريمة الشنعاء لا يمثل الشعب السعودي الذي يكن للشعب الأميركي الاحترام والتقدير".

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كما أكد خلال الاتصال على وقوف المملكة إلى جانب الولايات المتحدة، وصدور توجيهاته للأجهزة الأمنية السعودية للتعاون مع الأجهزة الأميركية المعنية للوصول لكافة المعلومات التي تساعد في كشف ملابسات هذا الحادث المؤسف"، بحسب (واس).

واطلق سعودي من سلاح الجو النار الجمعة في قاعدة جوية في فلوريدا خلال مشاركته في عمليات تدريب، ما أدى إلى مقتل 3 اشخاص قبل أن تقتله الشرطة، فيما بقيت دوافعه مجهولة.

ونفذ المهاجم الذي يمكن أن يكون طيارا أو تقنيا في مجال الطيران، اعتداءه مستعيناً بمسدس.

ويواصل المحققون الأميركيون عملهم للتأكد ما إذا كان الهجوم إرهابياً.