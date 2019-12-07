شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج .. معتدل والسعودية 27 درجة مئوية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفاض كبير فى درجات الحرارة لتصبح الاجواء باردة بشكل لافت خاصة ساعات الليل ، ومعتدل نهارا .
السعودية 27 درجة مئوية
تتحرك كتلة هوائية باردة من بلاد الشام و العراق نحو شمال الجزيرة العربية اليوم السبت ، ستعمل على انخفاض كبير على درجات الحرارة لتصبح الاجواء باردة بشكل لافت خاصة ساعات الليل.
الامارات 29 درجة مئوية
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا رطبا خاصة شمالا وعلى المناطق الساحلية مع فرصة لتشكل ضباب أو ضباب متقطع صباحا، يصبح صحوا إلى غائم جزئيا، وتظهر بعض السحب شرقا قد تكون ركامية ويصاحبها بعض الأمطار بعد الظهر. الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 38 كم/س. ويكون موج الخليج العربي وبحر عمان خفيفا إلى متوسط
الكويت 26 درجة مئوية
نهارًا غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 40 كم/ساعة مع فرصة للغبار مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .
ليلًا تقل السحب تدريجيا والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 15 - 35 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة
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