لا تناموا على الجهة اليمنى من السرير لهذا السبب!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

استنتج العلماء في دراسة جديدة ان النوم على جانب معين من السرير له تأثير على مزاج الشخص.



توصل الى هذا الاستنتاج علماء جامعة هيرتفوردشاير البريطانية، حيث اتضح لهم ان الذين ينامون على الجانب الأيسر من السرير يزيد مستوى حبهم لعملهم ولهم علاقات صداقة بنسبة 8 في المئة، وانهم يستيقظون بمزاج حسن وينظرون بتفاؤل الى الحياة بنسبة أعلى بـ 9.5 في المئة من الذين ينامون على الجانب الأيمن من السرير.

Advertisements

واشترك في هذه الدراسة ألف شخص من جميع انحاء بريطانيا، حيث طلب منهم الباحثون تحديد جانب السرير الذي ينامون عليه وكيف يؤثر على مزاجهم وعملهم ونظرتهم الى الحياة.

اتضح من اجابات المشتركين في الدراسة، ان الذين ينامون على الجانب الأيمن من السرير يتمنون امتلاك شركة خاصة ويستيقظون بمزاج سيء وهم متشائمون ولا يحبون عملهم.

كما بينت نتائج الدراسة ان 36 المئة من المشتركين يفضلون النوم لوحدهم والسبب الرئيسي في ذلك هو الشخير. وان 10 المئة من المشاركين ينامون مع طفل.