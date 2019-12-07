احصلي على رموش طويلة وكثيفة بمواد طبيعية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

الرموش الطويلة و الكثيفة من رموز الجمال بالنسبة لكل فتاة، و تحرص الفتيات في شتى الأعمار على امتلاك رموش طويلة لأنها تعطي جاذبية و اتساعاً في العين، و كما هو معروف تعتبر الماسكارا وسيلة لزيادة طول الرموش و تكثيفها، إلاّ أن ما لا يدركه العديد من الفتيات أن الماسكارا تؤدي إلى تساقط الرموش على المدى الطويل.. إليكم طريقة طبيعية للحصول على رموش طويلة و كثيفة بشكل طبيعي لمدى الحياة.



عوضاً عن تكلف شراء أنواع الماسكار باهظة الثمن، و تجنباً للأضرار التي تحدثها الماسكارا، نقدم لكم طريقة طبيعية و سهلة للحصول على رموش طويلة و كثيفة في وقت قصير باستخدام الزيوت الطبيعية قليلة التكلفة و المتوافرة في محلات العطارة.

المكونات:

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جل الصبار.

زيت بذر الكتان.

زيت فيتامين E.

الطريقة:

يتم إحضار عبوة قديمة من عبوات الماسكارا و تفريغها و تنظيفها جيداً، ثم وضع ملعقة من الزيوت المذكورة في المكونات و يتم وضع من خليط الزيوت على الرموش يومياً قبل النوم، و ستجدي نتائج رائعة و رموش طويلة و لن تحتاجي لاستخدام الماسكارا بعد ذلك.