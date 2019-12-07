شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على آخر تحديث لأسعار الصرف في العاصمة صنعاء اليوم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - فيما يلي آخر تحديث لأسعار صرف الريال مقابل الدولار والريال السعودي في العاصمة صنعاء اليوم السبت، كانون الأول 07، 2019، والتي جاءت على النحو التالي:



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