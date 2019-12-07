أطعمة لها خطورة كبيرة على صحتنا.. تعرف عليها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

اليكم مجوعة من الاطعمة التي نتناولها بشكل يومي، الا ان لها خطورة كبيرة على صحتنا.



بدون أن نطيل في الكلام، إليكم عشر أطعمة تتناولونها يومياً يجب أن تنتبهوا لها بشكل خاص لأنكم عندما تأكلونها بشكل منتظم، قد تسبب لكم مشاكل صحية خطيرة :

1. الخبز الأبيض والمعجنات : يتم تحضيرها من طحين القمح المكرر الفقير بالمغذيات، هذه المنتجات التي نتناولها بشكل منتظم يمكن أن تساهم في تطور السكري النوع الثاني، أمراض القلب والشرايين وزيادة الوزن.

2. البطاطس المقلية ( تشيبس أو مقلية بالزيت ) : للأسف هي مسؤولة عن آلاف حالات سرطان الصدر، القولون، البروستات والمثانة كل سنة. عندما تقلون البطاطس، تتشكل مادة سرطانية قوية خلال عملية القلي.

3. الهوت-دوغ : إنها مليئة بالمنتجات الكيميائية، بالملح والسموم لدرجة أن بعض العلماء يقترحون كتابة تحذير على أغلفة الهوت دوغ كما هو حاصل مع علب السكائر ! الهوت دوغ يرفع بشكل كبير مخاطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

4. الحليب الكامل : الحليب الكامل غني بالدهون المشبعة ولكن أيضاً بهورمونات النمو عند البقر. استهلاكه بشكل زائد يمكن أن يسبب البدانة عند الأولاد، الصداع النصفي (الشقيقة) وكذلك التهاب المفاصل الروماتيزمي.

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5. صلصات الخل التجارية : حتى الصلصات المصنفة خفيفة الدسم، مليئة بالسكر، بشراب الذرة والملونات الاصطناعية.

6. المارغرين : نعرف كلنا أن الدهون المحولة (trans) وكذلك الدهون المشبعة يجب إلغاءها من طعامنا اليومي. ولكن أيضاً تناول زيوت مهدرجة يومياً يساهم في نمو أمراض القلب، ويزيد خطر النوبات القلبية وكذلك مستوى الكولسترول السيء.

7. المحليات الاصطناعية : إنها قليلة السعرات الحرارية، هذه المحليات تمثل خياراً " مناسباً " للذين يطبقون ريجيماً غذائياً، لكن العلماء يعون جيداً خطورة الأسبرتام. إنه يزيد احتمال الإصابة بالسكري النوع الثاني، ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.

8. اللحوم المصنعة : النيتريت والملح والمواد الحافظة الموجودة في اللحوم المصنعة تساهم في نمو سرطانات عديدة والإصابة بأمراض القلب.

9. صلصة الطماطم الجاهزة : غنية جداً بالسكر وكذلك بشراب الذرة، تناول هذه الصلصة بشكل منتظم يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالسكري النوع الثاني وبأمراض القلب والشرايين وكذلك بالبدانة، بالإضافة إلى أنه يساعد على تسوس الأسنان.

10. المشروبات الغازية : بما أن العلبة تحتوي على ما يعادل 10 ملاعق سكر مكرر، لا يفاجئنا أن هذه المشروبات تؤدي إلى الوزن الزائد والكآبة والسكري النوع الثاني.