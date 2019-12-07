تعرف على طرق التخلص من الرشح بسرعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

ننتظر فصل الشتاء بشغف، ونشتاق للتجمع أمام المدفأة، ونتمنى السير تحت المطر، لكن ما نهاب منه، هو انتشار الأمراض كالرشح والانفلونزا، لذلك يجب اتباع الطرق للوقاية من هذه الأمراض.



طُرق علاج الرشح بسرعة

"الطريقة الأفضل للتخلص من الرشح وعلاجه في يوم واحد" هذه العِبارة شائعة وخاطئة، فلا يُمكن علاج الرشح في يوم واحد فالفايروس، إذا دخل إلى الجسم يخرُج بصعوبة وليس بتلك السُرعة، لكن يُمكن اتباع نظام يجعلك تتخلص من الرشح بأسرع وقت، ودون مُضاعفات للرشح، ومن هذهِ الطُرق المُتبّعة لعلاج الرشح: علاج الرشح بالأعشاب الطبيعية هُناك العديد من الأعشاب والخَلطات الطبيعية، التي تعمل على مُساعدة الجسم في التخلُص من الفيروس الذي دخل إلى الجسم، وطرده وخروجه من الجسم، بشكل نهائِي ومن هذهِ الخلطات: خلطة الليمون بالعسل المكونات: فنجان صغير من الليمون. 3 ملاعق عسل صغيرة.

في هذه الخلطة يتم تحريك الليمون مع العسل، وتناوُل مِلعقة كبيرة يومياً، وذلك للتخلُص من الرشح، ومُقاومة الفيروسات، ويُساعد في التخلُص من آلام الحَلْق، عِلاج بَحّة الصوت، كما يُساعد في التخلُص من ضِيق التنفُس.

خلطة جوز الهند المكونات: ثلاث ملاعق جوز هند. كوبان ماء مغلي. نُُضيف جُوز الهند للماء المَغلِي ونتركُه لمُدة عشر دقائق، ونشرب كُوب دافِئ يومياً، تُساعد هذه الخلطة على مُقاومة الفيروسات، واستعادة نشاط وحيوية الجسم، فالجسم عند الإصابة بالرشح يتعرَض للضعف الكبير في الجسم خلطة الزنجبيل والقرفة المكونات: مِلعقة صغيرة من القرفة المطحونة.

مِلعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون.

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ملعقة صغيرة من القُرنفل المطحون.

تُضاف هذه المُكونات لكوب من الماء المغلي، وتُغطى لمُدة من الوقت، ثم شُربِها.

كيفية علاج الرشح عند الأطفال

الأطفال هم الأكثر عُرضة للإصابة بالرشح، والأخطر فيجِب العناية بهم، ويبلُغ مُتوسط إصابة الطِفل بالرشح في السنة الواحدة من 6-8 مرات، لذلك يجب العناية بهم في وقت إصابتِهم بالرشح بشكل كبير، ومن طُرق العناية: الإكثار من شُرب الماء والسوائل، وذلك لأنّ السوائل تقوم بطرد الفيروسات والآفات من الجسم، عن طريق العَرق، أو البول العناية بالأكل الذي يُقدّم للطفل، فيُنصح بأكل شوربة الدجاج، لاحتوائها على مُركبَات تُخرج جميع الفضلات المُضّرة الموجودة في الجسم، بالإضافة لحمايتها للحَلْق، فسخُونة الشُوربة تمنع التهاب الحَلْق.

عمل تبخيرة للطِفل إذا تدهورَت صحتُه، وأصبح عندهُ ضيق في التنفُس.

مُتابعِة حرارة الطِفل بشكل مُستمِر، مُنذُ مُلاحظة أعراض الرشح عنده، ويتِم قياس درجة الحرارة بواسطة ميزان الحرارة، ويتِم وضع المِيزان في الأذن، أو بِقُرب فتحة الشرج، ويجب الذهاب إلى الدكتور إذا كانت درجة الحرارة (38 درجة) عند الأطفال أقل من 9 شهور، أما الأطفال فوق 9 شهور، فيجِب مُراجعة الطبيب عند (39 درجة) لأنّ ارتفاع درجة الحرارة عند الأطفال خطيرة ولها عواقِب وخيمة، لأنّ الارتفاع الحادْ قد يُؤدِي لقتل الخلايا في المُخ، وتدمير الأنسِجة في جِسم الطفل.

استشارة الطبيب قبل استخدام الأدوية. يُمكن استخدام (الفِِكس) في تدليك صَدر الطفل بنعومة، وذلك للتخلُص من التهاب الحَلْق، ولمُساعدتِه على التخلُص من ضِيق التنفُس، وذلك للأطفال فوق 4شهور، ويُمنع للأطفال أقل من 4 شهور.

استخدام المحلول المِلْحي "يوجد بالصيدلية" للتقطير داخل الأنف، للتخلُص من المُخاط، ويُساعد على التخلُص من ضِيق التنفُس.