هذا ما يحدث إذا تناولت فص واحد من الثوم على الريق يومياً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 ديسمبر 2019

هل تساءلت يوماً ماذا سيحدث لو تناولت فص من الثوم على الريق يومياً؟!، بعد دراسة أجريت مؤخراً وجدوا أن لتناول الثوم فوائد كثيرة بعضها لم تكن معروفة من قبل، ومنها:



- تناول الثوم على الريق يومياً يكسب الجسم القوة، ويعتبر الثوم مضاد حيوي طبيعي قوي وفعال للغاية.

– تناول فص واحد من الثوم يومياً على الريق يقلل من ارتفاع ضغط الدم وينظم الدورة الدموية ويمنع حدوث مشاكل فى القلب.

Advertisements

– تناول الثوم يومياً يعمل على تحفيز الكبد والمثانة وتخلص الكبد من السموم ويعالج المعدة من الاسهال ويطهرها ويقوي جدار المعدة ويمنع حدوث قرحة المعدة.

– تناول الثوم على الريق يطهر الجسم من الديدان والطفيليات ويمنع الاصابة بالسكر ويعمل كمطهر طبيعي لكل أجزاء الجسم بداية من الفم والمريء والمعدة والكبد والامعاء.

– تناول الثوم يومياً يحسن من حالة الجلد ويطهره ويعالج ارتفاع درجة الحرارة للجسم ويمنع حدوث الدوخة والغثيان والصداع، الثوم يعتبر مضاد حيوي طبيعي أكثر فاعلية من إلى المضادات الحيوية الكيماوية.

– تناول الثوم على الريق أو تناوله نيء أو تناوله مع الأطعمة الأخرى أو في السلطات أو في الخضروات مفيد ورائع ولكن الأفضل على الاطلاق هو تناوله على الريق صباحاً.