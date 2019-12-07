مشروب سحري يخلصك من الكرش.. تعرف عليه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

باتت اللياقة البدنية ممن الأمور التي يوليها النساء والرجال اهتماماً كبيراً، فبالتأكيد إذا كنت تعاني من "الكرش" أنت تريد التخلص منه، فهو يعطيك منظراً غير جذاب كما يؤثر على صحتك، إليك مشروب سحري من مكونات طبيعية يخلصك منه.



المكونات: شاي أخضر صيني، قشر رمان مجفف غير مطحون، زنجبيل طازج، نعناع طازج، مسحوق بذر الكتان.

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أما طريقة عمله:

تضع معلقة من الشاي الأخضر وقطعتين من قشر الرمان، وقطعة من الزنجبيل "3 سم" و2 عود من النعناع الكامل بالأوراق، ومعلقتين من بذر الكتان.

ثم توضع جميعها في كأس كبير، ويتم تسخين ماء لدرجة الغليان ثم صبّه على المحتوى السابق، وتتركه من دقيقة إلى 3 دقائق ثم تشربه دون إضافة سكر، ذلك بعد الوجبات.