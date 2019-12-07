شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب الليبى يقوم بزيارة للعاصمة اليونانية الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في مجلس النواب الليبي، شرقي البلاد امس الجمعة، أن رئيس مجلس النواب الليبي سيقوم بزيارة رسمية الأسبوع المقبل إلى اليونان للتباحث حول تعزيز العلاقات وأستعرض وجهات النظر حول اتفاقية رسم الحدود البحرية التي وقعتها حكومة الوفاق مع الجانب التركي، مشيرا إلى أن الحكومة اليونانية قد قامت فعليا بتخفيض التمثيل الدبلوماسي الليبي لديها ، حسبما نشرت سبوتنيك للانباء.

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وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي يوسف العقوري في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" إن "مجلس النواب يدرك أهمية العلاقات مع دولة اليونان وعلى تواصل مع السلطات اليونانية وعلى أعلى المستويات"، قائلا: "سيزور الأسبوع المقبل وفد برلماني برئاسة المستشار عقيلة صالح أثينا للقاء المسؤولين اليونانيين والتباحث حول تعزيز العلاقات بين البلدين في شتى المجالات بالإضافة إلى استعراض وجهات النظر حول الاتفاقية البحرية الاخيرة".