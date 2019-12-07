حرس الحدود السعودى يخلى بحارة أوكرانية فى مياه البحر الأحمر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
تمكنت سفينة (الأفلاج) التابعة لحرس الحدود السعودي بمنطقة جازان من إخلاء بحارة أوكرانية الجنسية وهي أحد أفراد طاقم اليخت المسمى(SERENITY)، ويحمل علم دولة اليونان، كانت تعاني من آلام حادة في الجهة اليمنى من البطن، وذلك غرب ميناء جازان في مياه البحر الأحمر ، حسبما نشرت سكاى نيوز.
وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود أن مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة JMRCC تولى إدارة الحدث، وتم تحديد موقع السفينة، والتواصل من قبل مركز التنسيق مع كابتن اليخت وإبلاغه بالتوجه إلى شمال جزيرة فرسان، حيث نقطة الالتقاء.
ووصلت سفينة (الأفلاج) إلى نقطة الالتقاء مع اليخت لإخلاء المريضة، التي تم إنزالها على متن السفينة والتحرك إلى ميناء جازان، فيما تم السماح لليخت بمواصلة الإبحار إلى وجهته، ميناء صلالة.
ونقلت المريضة إلى مستشفى أبو عريش العام بجازان بواسطة إسعاف الهلال الأحمر بمرافقة إسعاف حرس الحدود، وتم إبلاغ الوكيل الملاحي بإنهاء جميع الإجراءات النظامية مع الجهات ذات الاختصاص، ومتابعة حالتها الصحية.
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