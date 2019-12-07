شكرا لقرائتكم خبر عن عمان توضح تفاصيل المنح الأوروبية للاجئين السوريين فى الأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقر مجلس الصندوق الائتماني الإقليمي للاتحاد الأوروبي للاستجابة للأزمة السورية "مدد"، برنامج دعم بقيمة 59 مليون يورو لرفد اللاجئين والمجتمعات المضيفة لهم في الأردن ، حسبما نشرت وكالة روسيا اليوم للانباء.

وقرر المجلس العمل على خلق نظام وطني شامل للحماية الاجتماعية وخلق فرص عمل للسوريين والمجتمعات المضيفة المتضررة من اللجوء.

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كما تمت الموافقة على مشروع بقيمة 39 مليون يورو لإنشاء نظام متكامل لإدارة النفايات الصلبة في مخيمات اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة في الأردن، لتحسين الظروف الصحية والبيئية وخلق فرص عمل من خلال هذه المشاريع .

وأكد أنه يجب على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته وتقاسم الأعباء مع الأردن، وأشار إلى أن خطة الاستجابة الأردنية للتعامل مع أزمة اللاجئين لا تلقى التجاوب اللازم من المجتمع الدولي وأن نسبة التجاوب مع الخطة لم تتعد الـ21%.

وأكد على ضرورة استمرار عمليات "مدد"، لأن الأزمة السورية لم تحل وكون أعداد اللاجئين في الأردن لم تتغير.