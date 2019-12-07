عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مرض نادر.. توأم لم يستيقظ منذ ولادته

السبت 7 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

يعاني الرضيعان آنا جوليا وآنا صوفيا وهما توأم برازيلي من مرض نادر وغريب، إذ لم يستيقظا منذ ولادتهما قبل 6 أشهر، ويحتاجان إلى تنفس صناعي بشكل دائم.



"لم يتحركا أو يقوما بأي رد فعل منذ ولادتهما واعتقدنا بوفاتهما"، تقول الأم لوانا دا سيلفا، التي تقضي الليل على كرسي بجوار توأمها النائم، في حديث إلى موقع "جورنال دا فرونتيرا" البرازيلي.

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حتى الآن لم يتمكن الأطباء المعالجون من معرفة سبب المرض، لكنهم يعتقدون بوجود علاقة بين حالة الرضيعين وخطأ التمثيل الغذائي، وهو تحويل الغذاء بشكل سليم إلى طاقة.

وقال رودلفو سكريفان، مدير المستشفى، الذي يرقد فيها الطفلان: "إننا على اتصال دائم مع مراكز أبحاث للوصول إلى سبب هذا المرض الغريب وعلاجه، ونحن بحاجة إلى المساعدة".

وأكد الطبيب المعالج رودريجو ألفيس دي أوليفيرا عدم توصل الطاقم الطبي إلى تشخيص محدد لحالة التوأم أو حل لإنهاء هذه المعاناة.

وأضاف أن الحل الوحيد المتاح الآن هو بقائهما في غرفة العناية الفائقة.